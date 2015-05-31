金砖国家：5月29日股汇市收盘纵览

路透6月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月29日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.53%或5.30点，报1,004.22点。
中国股市：沪综指震荡小幅收低，市场情绪受挫个股走势分化
中国汇市：人民币收升结汇略占优，货物与服务贸易数据影响有限
香港股市：收低，上日重挫后投资者心存警惕
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巴西股市：指标Bovespa指数 收跌2.25%，报52,760.47点。
巴西汇市：雷亚尔跌至两个月低位，因市场传言称央行可能会进一步放慢到期货币互换的展期速度。雷亚尔兑美元 一度跌至4月初以来最低盘中水准3.1963，终场收报3.1868/73，上日收报3.1618/38。
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南非股市：连续第九天下跌，跟随全球市场走低，因美国数据显示第一季经济萎缩。指标Top-40指数 收跌1.13%至46,285点；大盘综合指数 跌1.02%，报52,270点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因贸易逆差扩大
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印度股市：NSE指数涨1.4%，因投资者认为此前一连四日的跌势过度，此外周边股市走高及对印度央行下周降息的预期都提振人气。指标BSE指数 收涨1.17%，报27,828.44点，但周线收低0.5%。NSE指数 收高1.38%，报8,433.65点。
印度汇市：在当日稍晚印度公布经济增长数据以前，卢比兑美元 收报63.81/82，上日收报63.80/81。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下挫2.23%，报968.810点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.37%，报528.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.55%至52.310卢布。卢布兑欧元 涨0.09%至57.520卢布。(完)
(编译 许娜；审校 李爽)