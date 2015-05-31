版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 07:16 BJT

****日韩经济指标预测--6月1日-6月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    6月1日当周
    
    5月31日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第一季         --        +2.8%
    
    6月1日(一)
     --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                      5月         --         48.8
    0000 韩国出口(较上年同期)                      5月初值       -9.0%       -8.0%
             进口(较上年同期)                                   -13.2%      -17.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差85.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 5月         --         50.9
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          5月         --      3,699.0
    2300 韩国CPI(较上月)                               5月       +0.2%       +0.1%
                (较上年同期)                                     +0.5%       +0.4%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            4月         --     盈余93.2
    
    6月2日(二)
    0130 日本加班工资                                  4月         --        -2.3%
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          5月         --      3,699.0
    
    6月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值         --        +0.8%
                              (较上年同期)                         --        +2.4%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --    买超9,118
           外国投资日本股票(亿日圆)                                --    买超5,612
    
    6月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          5月         --       12,501
    
    6月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          4月         --         -1.2
             领先指标(较前月)                                      --         +0.8
    
    6月8日当周
    
    6月7日(日) 
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  5月         --        +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              4月         --   盈余27,953
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第一季修正值         --        +2.4%
             GDP(较前季)                                           --        +0.6%
             GDP资本支出(较前季)                                   --        +0.4%
             GDP民间消费(较前季)                                   --        +0.4%
             GDP外部需求(较前季)                                   --        -0.2%
    
    6月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        5月         --         53.6 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐