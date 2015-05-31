日韩经济指标预测--6月1日-6月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月1日当周
5月31日(日)
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
6月1日(一)
-- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 48.8
0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 -9.0% -8.0%
进口(较上年同期) -13.2% -17.8%
贸易收支(亿美元) -- 顺差85.0
0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.9
2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,699.0
2300 韩国CPI(较上月) 5月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.4%
2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余93.2
6月2日(二)
0130 日本加班工资 4月 -- -2.3%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,699.0
6月3日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超9,118
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,612
6月4日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,501
6月5日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- -1.2
领先指标(较前月) -- +0.8
6月8日当周
6月7日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.6%
2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余27,953
2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +2.4%
GDP(较前季) -- +0.6%
GDP资本支出(较前季) -- +0.4%
GDP民间消费(较前季) -- +0.4%
GDP外部需求(较前季) -- -0.2%
6月8日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 53.6 (完)