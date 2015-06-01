中国个股：东吴证券拟定向增发筹资至多75亿元，增加公司资本金等

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月1日 - 中国东吴证券股份有限公司 上周六公告称，拟非公开发行不超过3亿股A股，筹资至多75亿元人民币，用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构。
公告指出，本次增发的发行底价为每股23.5元，即公告前20个交易日均价的90%。
公告称，募集资金将主要用于开展互联网金融业务，加大对网上证券业务及技术的投入；进一步扩大信用交易业务规模；扩大新三板业务规模；加大对子公司的投入，加快证券控股集团的建设等。
东吴证券自上周一下午起临时停牌，因筹划定向增发事宜，停牌前收报26.77元。公司股票将于今日复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。