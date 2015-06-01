版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 08:07 BJT

中国个股：东吴证券拟定向增发筹资至多75亿元，增加公司资本金等

路透上海6月1日 - 中国东吴证券股份有限公司 上周六公告称，拟非公开发行不超过3亿股A股，筹资至多75亿元人民币，用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构。

公告指出，本次增发的发行底价为每股23.5元，即公告前20个交易日均价的90%。

公告称，募集资金将主要用于开展互联网金融业务，加大对网上证券业务及技术的投入；进一步扩大信用交易业务规模；扩大新三板业务规模；加大对子公司的投入，加快证券控股集团的建设等。

东吴证券自上周一下午起临时停牌，因筹划定向增发事宜，停牌前收报26.77元。公司股票将于今日复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐