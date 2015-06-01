《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月1日

路透香港6月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7 .7522港元 ) 美国股市周五下跌，道琼工业指数 .DJI 收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点，因数据显示美国 第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 156.000 -1.89 30151 12.093 -0.22 中国铝业 14.930 -0.07 55529 4.630 -0.86 中国移动 65.740 -1.66 190731 101.926 -0.17 中国人寿 23.850 -2.09 192190 36.978 -0.73 中石油 118.490 -1.20 24794 9.186 -0.05 中石化 87.670 -1.09 27916 6.796 -0.49 汇丰控股 47.500 -0.40 1765229 73.646 -0.68 中电信 67.020 0.87 39626 5.196 0.40 中国联通 17.000 -2.19 171705 13.179 0.75 兖州煤业 8.820 -3.82 32628 6.837 -0.47 华能国际 53.580 -2.56 18046 10.384 0.04 南方航空 49.730 2.62 25624 7.710 -3.01 东方航空 37.780 0.13 11030 5.858 -3.02 中芯国际 5.660 1.43 15815 0.878 -1.40 （完） (整理 梁慧仪)