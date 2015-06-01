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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月1日

路透香港6月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7
.7522港元 )
    
    美国股市周五下跌，道琼工业指数 .DJI 收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点，因数据显示美国
第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       156.000   -1.89      30151            12.093      -0.22
 中国铝业                      14.930   -0.07      55529             4.630      -0.86
 中国移动                      65.740   -1.66     190731           101.926      -0.17
 中国人寿                      23.850   -2.09     192190            36.978      -0.73
 中石油                       118.490   -1.20      24794             9.186      -0.05
 中石化                        87.670   -1.09      27916             6.796      -0.49
 汇丰控股                      47.500   -0.40    1765229            73.646      -0.68
 中电信                        67.020    0.87      39626             5.196       0.40
 中国联通                      17.000   -2.19     171705            13.179       0.75
 兖州煤业                       8.820   -3.82      32628             6.837      -0.47
 华能国际                      53.580   -2.56      18046            10.384       0.04
 南方航空                      49.730    2.62      25624             7.710      -3.01
 东方航空                      37.780    0.13      11030             5.858      -3.02
 中芯国际                       5.660    1.43      15815             0.878      -1.40
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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