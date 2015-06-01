《香港报摘》--经济日报6月1日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--MSCI在10日后将公布新年度检讨结果，牵涉全球万亿计资金流向，届时A股是否纳入MSCI新兴市场指数随之揭盅。MSCI美国股票研究主管兼董事总经理Raman Subramanian称，A股纳与否取决于市场共识，任何监管者或是任何人不能向其施压。
* 其他：
--内地部分消费品进口关税今起降约五成，但分析员指，今次只挑几项来减，如护肤品、皮鞋等，降幅未如预期大，对莎莎 等影响较少，惟政策将持续调整，较看好欧舒丹 及百货股银泰 。
--经历上周连续三日跌市，港汇 在7.753水平回稳，综合券商意见认为，中外资金未有流走现象，庞大资金仍然停泊在港，等待好消息入市，下一个好消息或要等内地再放宽银根救市。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。