《香港报摘》--经济日报6月1日

* 要闻版头条：

--MSCI在10日后将公布新年度检讨结果，牵涉全球万亿计资金流向，届时A股是否纳入MSCI新兴市场指数随之揭盅。MSCI美国股票研究主管兼董事总经理Raman Subramanian称，A股纳与否取决于市场共识，任何监管者或是任何人不能向其施压。

* 其他：

--内地部分消费品进口关税今起降约五成，但分析员指，今次只挑几项来减，如护肤品、皮鞋等，降幅未如预期大，对莎莎 等影响较少，惟政策将持续调整，较看好欧舒丹 及百货股银泰 。

--经历上周连续三日跌市，港汇 在7.753水平回稳，综合券商意见认为，中外资金未有流走现象，庞大资金仍然停泊在港，等待好消息入市，下一个好消息或要等内地再放宽银根救市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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