《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月1日

*工商时报：

--土银首次公开发行上市计划，财政部上周已正式将全案报送行政院，这将是金融市场首度有100%政府持股的公营银行进行IPO；根据土银规划，IPO后，不仅政府在股权、经营权仍绝对主导，且财政部持股仍将逾八成，明年将执行的IPO计划，是两阶段300亿台币增资计划的第一步，额度约100亿台币，将以全民释股方式执行。

--农业金库的调整后资产达7,748亿余台币，存款余额超过6,855亿台币，依照信用评等的标准，具有〞强〞的流动性，但对农业金库来说，这些钱都是压力，造成必须承受较高的融资成本、较低的存放比，更是获利能力偏弱、资本水准难以改善的最大问题。

--金融圈人士指出，由于中国人行今年以来数度降息，执行宽松政策(QE)的力道越来越强，已使得大陆企业对外债的依赖大为降低。台资银行在大陆的短期贸易融资业务大幅缩水，利率定价也将先前降低至少50点以上，这已牵动台资银行大陆分行将资金再度大举转进中长天期放款。原本已连续数月降低的台资银行大陆曝险占净值比重，6月可能因此再度回升。

*经济日报：

--金管会为提振台股量能，全面加速推动股市扬升方案，继今日放宽涨跌幅之后，将进一步评估提前开放其他改革措施，包括台股基金得向券商担保借贷、一地开户全省下单等四大措施，有机会提前上路。

--迎战台湾人口危机及中国〞红色供应链〞冲击，政院规划，明年起九年内将大砸450亿台币，扶植农工商界里的中坚企业，善用大数据、物联网与智慧机器人，晋升生产力4.0企业。

--全球三大电脑展之一、台北国际电脑展(Computex Taipei)即将在6月2日登场。今年Computex以〞智慧物联跨界整合与创新〞为主题，贯穿智慧穿戴、智慧城市以及云端科技等主流亮点趋势，势将引动一波台股投资的新热潮。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。