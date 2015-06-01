《中国报摘》--中国证券报6月1日

* 头版头条:

--中国5月底的大盘暴跌令恐慌情绪集中爆发，市场重心大幅回落。6月初中国核电等23只新股发行，将冻结巨量资金，令资金面面临较大考验，料加剧指数波动和个股分化。

* 其他:

--记者获悉，财政部研究制定的“PPP(政府和社会资本合作)物有所值指引”将于6月出台。此外，财政部正在研究如何成立PPP基金，以及PPP项目发起机制、中介付费机制等政策。

--6月1日起，北京公积金贷款新政策开始实施。今年以来，全国32个省市区均对住房公积金政策进行了调整。此轮各地政策调整，主要以提高贷款额度、放宽住房套数认定标准、降低首付比例等为主要内容。

--中国证监会上市部副主任沙雁在“构建中国特色市值管理体系”高峰论坛上表示，将会同相关单位，共同促进市值管理的规范发展。