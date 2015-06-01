《中国报摘》--中国证券报6月1日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国5月底的大盘暴跌令恐慌情绪集中爆发，市场重心大幅回落。6月初中国核电等23只新股发行，将冻结巨量资金，令资金面面临较大考验，料加剧指数波动和个股分化。
* 其他:
--记者获悉，财政部研究制定的“PPP(政府和社会资本合作)物有所值指引”将于6月出台。此外，财政部正在研究如何成立PPP基金，以及PPP项目发起机制、中介付费机制等政策。
--6月1日起，北京公积金贷款新政策开始实施。今年以来，全国32个省市区均对住房公积金政策进行了调整。此轮各地政策调整，主要以提高贷款额度、放宽住房套数认定标准、降低首付比例等为主要内容。
--中国证监会上市部副主任沙雁在“构建中国特色市值管理体系”高峰论坛上表示，将会同相关单位，共同促进市值管理的规范发展。
--5月31日，银行业金融机构中首个由行业协会制定的企业集团财务公司评级体系正式落地。中国财务公司协会最新披露的数据显示，一季度财务公司行业实现净利润167.76亿元人民币，同比增长36%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。