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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 08:41 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月1日

* 头版头条:

--中国5月底的大盘暴跌令恐慌情绪集中爆发，市场重心大幅回落。6月初中国核电等23只新股发行，将冻结巨量资金，令资金面面临较大考验，料加剧指数波动和个股分化。

* 其他:

--记者获悉，财政部研究制定的“PPP(政府和社会资本合作)物有所值指引”将于6月出台。此外，财政部正在研究如何成立PPP基金，以及PPP项目发起机制、中介付费机制等政策。

--6月1日起，北京公积金贷款新政策开始实施。今年以来，全国32个省市区均对住房公积金政策进行了调整。此轮各地政策调整，主要以提高贷款额度、放宽住房套数认定标准、降低首付比例等为主要内容。

--中国证监会上市部副主任沙雁在“构建中国特色市值管理体系”高峰论坛上表示，将会同相关单位，共同促进市值管理的规范发展。

--5月31日，银行业金融机构中首个由行业协会制定的企业集团财务公司评级体系正式落地。中国财务公司协会最新披露的数据显示，一季度财务公司行业实现净利润167.76亿元人民币，同比增长36%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 徐永 审校 张喜良)

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