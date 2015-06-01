中国外汇：预计人民币在今年底前可被称为完全可自由兑换--专家

路透北京6月1日 - 中国知名投行--中金公司首席经济学家梁红称，预计中国很快会推出一系列重大政策措施，提升人民币的“可自由使用”程度，推动人民币加入SDR(特别提款权)，人民币在今年年底前将可被称为完全可自由兑换。

中国金融时报周一刊登对其专访并称，中国金融市场尤其是债券市场将会快速发展，也将为国有部门资产负债表的重组提供支持。今年早些时候，财政部提高了政府债券的发行额度、并推出地方政府债务置换计划。金融深化是为国内外投资者提供足够投资工具的一个必然步骤。

“人民币国际化不会是一个简单的线性过程，而可能要经历一段较长时间的积累和发展，才有可能到达一个可于当前占主导货币相竞争的临界点。”梁红称。