中国外汇：预计人民币在今年底前可被称为完全可自由兑换--专家

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月1日 - 中国知名投行--中金公司首席经济学家梁红称，预计中国很快会推出一系列重大政策措施，提升人民币的“可自由使用”程度，推动人民币加入SDR(特别提款权)，人民币在今年年底前将可被称为完全可自由兑换。
中国金融时报周一刊登对其专访并称，中国金融市场尤其是债券市场将会快速发展，也将为国有部门资产负债表的重组提供支持。今年早些时候，财政部提高了政府债券的发行额度、并推出地方政府债务置换计划。金融深化是为国内外投资者提供足够投资工具的一个必然步骤。
“人民币国际化不会是一个简单的线性过程，而可能要经历一段较长时间的积累和发展，才有可能到达一个可于当前占主导货币相竞争的临界点。”梁红称。
她并指出，制约人民币崛起的主要因素是中国的资本管制还是较为严格，已经放开的大部分资本账户活动仍然受到配额限制，或者需要获得批准。因此，中国人民银行有必要同外国央行签署更多的双边货币互换协议，以支持离岸人民币市场的发展。（完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。