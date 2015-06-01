《香港报摘》--信报6月1日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--据悉，香港交易所 为确保市场交投在＂新常态＂下能继续运作畅顺，决定提升现时的中央结算系统（CCASS/3）容量多一倍，预计下月完成，较原先计划在明年完成为早；而长远而言，港交所打算把整套结算系统更新，并已开始筹备。
* 其他：
--招金矿业 宣布，收购莱州瑞海投资持有的山东瑞银矿业63.86%股权，修订后作价为27.22亿元人民币。山东瑞银旗下主要资产为莱州市三山岛北部海域金矿探矿权。收购完成后，招金矿业的黄金源储量将突破1,000吨。
--主营太阳能发电站的招商新能源旗下联合光伏 主席李原表示，公司积极进行融资创新以降低融资成本，年底前计划伙拍银行推出＂万家众筹＂太阳能电站理财产品，年收益率达6%至6.5%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。