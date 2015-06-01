更新版 1-日本数据：第一季资本支出增速为一年来最快，库存下降

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
分析师称，库存下降可能抵消资本支出上升带来的正面贡献，令第一季经济增长环比年率修正值基本持平于初值的增长2.4%。
但资本支出增长应被视作今年经济增长将随着内需增强而加速的迹象。
“资本支出看来特别强劲，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda称。
“去年消费税上调对经济的拖累已经结束。库存下降也是一个正面迹象。决策者有理由感到乐观。”
扣除软件支出后，经季节调整的资本支出较前季增长5.8%，高于去年第四季的增幅0.9%。
库存较上年同期下降2.6万亿日圆，高于前季6,000亿日圆的降幅。
周一的数据显示，日本企业经常性获利第一季同比增长0.4%，低于前季的增幅11.6%。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 郑茵/许娜)
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