期货日报：中国期指多头减持，主力空头内部分化

在经历了上周四的放量暴跌之后，上周五市场大幅波动。其中，沪深300指数和上证综指盘中反复且幅度较大，两市成交量出现显着萎缩，期指品种强弱分化明显。中证500期指表现最强，上证50期指最弱，沪深300期指和上证50期指收盘价均创出新低，且期指成交量的萎缩并不如现货市场那么明显。沪深300期指成交量有所放大，而上证50和中证500期指成交量小幅萎缩，反映多空双方分歧依然明显。

从主力席位整体持仓动向来看，即使在期指连续拉升的过程中，净空持仓量却从5月21日起不降反升且在上周一路稳步攀升。前10名和前20名净空持仓量分别由近期的最低点6266手和3682手上升至20675手和23321手，均已突破2万手，反映期指投资者对近期市场的连续大涨缺乏足够的认同。上周四的暴跌则在一定程度上兑现了此种预期。(完)