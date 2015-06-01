《交易视点》美债若无明显趋势，台债殖利率料维持低档盘整--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月1日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将持续关注美国公债殖利率走势是否已走稳，逐步下跌来测试2.0%整数关卡，而国际局势方面，油价因阿拉伯遭受攻击，可能出现短期干扰因素，但OPEC会议料维持产量不变，美元指数续强可能再次造成新兴市场动荡，加上希腊债务问题及西班牙也可能落入希腊困境也是值得观察重点。
台湾公债在短线上已出较明显跌幅，相较于美债来说位阶较低，而上周10年期公债足额标售且得标利率1.55%位于预估区间低档，有助于市场持券信心，但今年10年券低点在1.51%，下方空间不大；若美债在走势上有进一步向上突破，台债才有跟进的可能，整体市场因资金因素仍有利于债市，目前现行券筹码大制已被锁定，若美债无出现明显趋势，台债预估能维持低档盘整，而本周四将有10年期发行前交易登场将有助于市场活络较不受筹码影响，预估10年券104/5期 成交区间1.50%-1.55%，五年券104/9期 成交区间在1.00%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。