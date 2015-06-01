永安期货：郑商所易盛农期指数回升，权重品种表现较强

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
在前一周经历大幅回调后，易盛农期指数上周中呈现筑底回升走势，自周二开始连续四天收阳。截至5月29日，易盛农期指数报收于1077.45点，周涨幅为0.45%
因周中多数权重品种表现相对较强，易盛农期指数小幅回升。若易盛农期指数能够在短期内收复5月中旬的跌幅，则继续维持强势格局；反之，后市仍存在继续回调的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。