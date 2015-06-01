永安期货：郑商所易盛农期指数回升，权重品种表现较强

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

在前一周经历大幅回调后，易盛农期指数上周中呈现筑底回升走势，自周二开始连续四天收阳。截至5月29日，易盛农期指数报收于1077.45点，周涨幅为0.45%

因周中多数权重品种表现相对较强，易盛农期指数小幅回升。若易盛农期指数能够在短期内收复5月中旬的跌幅，则继续维持强势格局；反之，后市仍存在继续回调的风险。(完)

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