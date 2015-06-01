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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:00 BJT

期货日报：美元强势发力，金价近期或向下击穿1,180美元

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

受美国经济数据好转以及美联储暗示今年可能加息的影响，黄金价格自近三个月的高点回到了1200美元/盎司以下，重返前期1180—1220美元/盎司振荡区间下沿。我们认为，在持续了近三个月的窄幅盘整格局之后，目前黄金市场的下行风险正在累积。在经济信号和政策信号逐步趋于明朗化的背景下，近期金价向下击穿1180美元/盎司的条件已经具备。

当前国内实物黄金市场面临着大类资产配置调整和传统需求淡季的双重压力。中国股市处于七年来的高位，吸引大量资金从黄金市场流入股票市场。在流资撤出黄金市场的压力下，1200美元/盎司上下的金价对于国内黄金消费的吸引力明显下降。同时，年中适逢传统的黄金消费淡季，黄金需求数据通常表现不佳。因此，预计二三季度国内黄金需求疲软，不足以对金价提供有力支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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