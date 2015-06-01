期货日报：美元强势发力，金价近期或向下击穿1,180美元

受美国经济数据好转以及美联储暗示今年可能加息的影响，黄金价格自近三个月的高点回到了1200美元/盎司以下，重返前期1180—1220美元/盎司振荡区间下沿。我们认为，在持续了近三个月的窄幅盘整格局之后，目前黄金市场的下行风险正在累积。在经济信号和政策信号逐步趋于明朗化的背景下，近期金价向下击穿1180美元/盎司的条件已经具备。