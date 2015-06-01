倍特期货：上期有色金属指数重回区间振荡，测试中轴支撑

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

近期，有色金属重回区间振荡走势。从上期有色金属指数周线图观测，前期区间振荡中轴对应在2460一线，与20周线的水平接近。

5月以来的主要经济体增长差异呈现收敛状态，有研究者评估，美国的经济潜在增长率已经下降到2%以下。宏观研究机构的跟踪显示，国内经济下滑在二季度后段将见到阶段性底部。中欧政策倾向上仍以稳增长、化解系统风险的托底政策为主，美国的货币政策常态化进程受到削弱扰动。宏观层面和金融市场氛围预期，对于有色金属品种将起到托底指引。(完)

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