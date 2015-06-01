倍特期货：上期有色金属指数重回区间振荡，测试中轴支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
近期，有色金属重回区间振荡走势。从上期有色金属指数周线图观测，前期区间振荡中轴对应在2460一线，与20周线的水平接近。
5月以来的主要经济体增长差异呈现收敛状态，有研究者评估，美国的经济潜在增长率已经下降到2%以下。宏观研究机构的跟踪显示，国内经济下滑在二季度后段将见到阶段性底部。中欧政策倾向上仍以稳增长、化解系统风险的托底政策为主，美国的货币政策常态化进程受到削弱扰动。宏观层面和金融市场氛围预期，对于有色金属品种将起到托底指引。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。