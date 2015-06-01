方正中期期货：中国工业品期货板块轮动效应明显，CIFI短期高位振荡

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

中国4月规模以上工业企业利润同比增长2.6%，改变了一季度的负增长局面。经济数据的良好表现，促使上周中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）小幅反弹。从5月29日当周情况来看，运行较为平稳。5月29日报收于732.06点，当周最高上冲至735.65点，最低探至722.10点，全周涨幅为0.25%。从指数走势上看，短期内CIFI高位振荡。

分品种看，工业品期货品种中上涨的多于下跌的，总体呈现上涨趋势。其中，橡胶以8.02%的涨幅占据首位，玻璃和铁矿石也出现较大程度的反弹。而胶合板跌势依旧，跌幅达4.55%。

在国内股票市场剧烈振荡之际，商品市场处在底部振荡过程中，工业品期货走势分化严重，板块轮动效应明显。随着美联储加息预期的升温，美元走强，大宗商品受压制。我们认为，CIFI将在700—750点的区间内宽幅振荡。(完)

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