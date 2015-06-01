全球金市：金价因希腊债务危机逼近近一周高点，但美元走强限制涨幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
希腊和国际货币金金组织(IMF)以及欧元区债权人之间就一项改革协议的谈判已经僵持数月。若达不成协议，希腊可能在几周后就会违约甚至破产。
美国周五警告指出，如果希腊和债权人错过6月避开债务违约的最后期限，全球经济有可能发生状况。
在金融和经济充满不确定性的时候，黄金被视为安全押注。
但金价升势因美元走强而受限，美元因预期美联储即将升息而走扬。
升息将会打压无息黄金的需求；同时提振美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，在截至5月26日的当周对冲基金和货币基金经理人减持黄金多头押注，但小幅增持白银多仓。
根据最新数据，美国铸币局5月卖出21,500盎司的美国鹰金币，较上月减少27.1%。
南非矿工工会(NUM)周五表示，南非金矿商Harmony Gold 正与工会协商，在Doornkop矿场可能裁员逾3,000人。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。