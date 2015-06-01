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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:11 BJT

《台湾重要政经日程》--6月1日

=====================今日重要政经消息==============================
    6/1(一)
    --2015年 台湾电脑展(COMPUTEX)。
    --10:00 汇丰公布5月台湾PMI。
    --16:00 联发科台北国际电脑展媒体及分析师鸡尾酒会。
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    6/2(二)
    --09:00 友达 年度股东会。
        
    6/3(三)
    --09:00 2015年电脑展高峰论坛。
        
    6/5(五)
    --08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年减0.80%。  
    --13:30 衍生性商品市场现况及展望研讨会。                        
    --16:10 台湾央行公布5月底外汇存底，上月末外汇存底为4,181.74亿美元。 
    
    6/9(二)
    --09:00 台积电 年度股东大会。
    --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金额300亿台币，天期五年期，6月12日(周五)发行。
    
    6/10(三)
    --09:00 大立光 年度股东大会。
    --13:30 台积电 月营收公布。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
      
     6/22(一)
    --08:30 经济部公布5月季调失业率，上月为3.75%。
    
    6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行
。
    --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。
     
    6/24(三)
    --16:00 经济部公布5月工业生产，上月为升1.06%。
    
    6/25(四)
    --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。
    
    8/20(四)
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
         
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    2016年
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 
       
    注：*代表新增。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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