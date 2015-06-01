国泰君安期货：郑商所玻璃期货中期有突破前高的可能

前期，玻璃价格维持窄幅振荡，成交量和持仓量波动也都限定在较小的范围内。但5月28日，玻璃盘中增仓放量上涨，再次受到市场关注。综合各方面情况看，玻璃价格短期仍区间振荡运行，中期突破前高的可能性较大。

由于玻璃需求端未能出现回暖，市场基本忽视了玻璃去产能给市场带来的刺激。不过，玻璃需求是波段性的，也就是所谓季节性，目前的玻璃市场并不处于旺季，在此情况下否定供给端收缩对市场价格无支撑不太客观。现阶段市场对后市预期较差，终端和贸易商库存都处于非常低的位置，一旦市场转好，玻璃市场或许会出现短期供不应求的局面。(完)