国泰君安期货：郑商所玻璃期货中期有突破前高的可能

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
前期，玻璃价格维持窄幅振荡，成交量和持仓量波动也都限定在较小的范围内。但5月28日，玻璃盘中增仓放量上涨，再次受到市场关注。综合各方面情况看，玻璃价格短期仍区间振荡运行，中期突破前高的可能性较大。
由于玻璃需求端未能出现回暖，市场基本忽视了玻璃去产能给市场带来的刺激。不过，玻璃需求是波段性的，也就是所谓季节性，目前的玻璃市场并不处于旺季，在此情况下否定供给端收缩对市场价格无支撑不太客观。现阶段市场对后市预期较差，终端和贸易商库存都处于非常低的位置，一旦市场转好，玻璃市场或许会出现短期供不应求的局面。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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