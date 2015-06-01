《香港报摘》--其他报纸重要消息6月1日

* 明报：

--中港股市上周大幅波动，在市况突转不稳定而推高风险下，目前在本地证券中沪股孖展（保证金融资）业务较大的耀才证券 ，立即宣布收紧沪股孖展，按金比例最高达85%，并上调孖展息率。

* 苹果日报：

--越秀集团名字突现中银香港 放售南洋商业银行的次轮入围名单中，且其出价进取，现为大热买家之一。消息指越秀附属创兴银行 已邀得工银亚洲＂二号＂人物宗建新加盟为副董事总经理，反映该行大手拓展业务的决心。

* 东方日报：

--置富产业信托 行政总裁赵宇表示，无意以出售物业作房托的主要策略，不过公司稍早出售非核心物业葵涌盈晖荟，令资产负债比率降至约31%，增加可借贷空间。

* 星岛日报：

--协鑫新能源 公布，与银河资本及中建投资本就成立合伙企业订立协议，初期资本承担为12.51亿元人民币。

* 文汇报：

--内地民企君阳太阳能 去在收购本地老牌券商乐基证券，并改名为君阳证券。君阳证券行政总裁邓声兴表示，公司目光瞄准资产管理和企业融资业务，长远则希望将君阳证券上市。（完）