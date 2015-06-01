《中国报摘》--其他报纸重要消息6月1日

**上海证券报**

--A股指数不断攀升，越来越多的券商加入到融资大军，通过债务融资、定增、IPO、赴港上市等途径疯狂吸金。今年以来，各家券商仅债务融资金额就已接近5,000亿元人民币，超过近两年全年总和。

--经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司。国电投诞生，标志着中国核电三分天下局面正式形成，合并后的公司将成为另一个横跨火电、水电、核电、新能源等多个领域的能源巨头。

**证券时报**

--申万宏源 上周五收盘后，将中国平安 调出融资标的证券范围。这也是融资融券业务推出以来，首次出现证券公司将单一个股“拉黑”。申万宏源相关人士称，主要是申万宏源的融资额度已超公司净资本的限制，出于风险考虑，不得已需要调整部分标的证券的买入。(完)