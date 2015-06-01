版本:
中国
货币新闻 | 2015年 6月 1日 星期一 09:28 BJT

芝加哥期市：玉米期货续跌，因美国国家环境保护局调降乙醇使用目标

7月小麦 下跌0.5%，报每蒲式耳4.74-3/4美元。周五时收跌2.4%。

美国国家环境保护局(EPA)公布截至2016年的三年中再生燃料的调配目标，在该备受期待的目标中，今明两年的乙醇配额有所减少，但生物柴油的配额则有所提高。

美国农业部周五公布，在中国取消采购后，上周的净销售为下滑。

-----------------------------------0043GMT-----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 474.75 -2.25 -0.47% -2.86% 490.44 31

CBOT玉米 350.00 -1.50 -0.43% -0.99% 363.73 34

CBOT大豆 929.25 -4.75 -0.51% +0.35% 959.78 34

CBOT稻米 $9.52 $0.01 +0.05% +0.05% $9.83 49

美国原油 $59.84 -$0.46 -0.76% -0.76% $58.87 57

汇率

欧元/美元 $1.094 -$0.005 -0.46% -0.08%

美元/澳元 0.764 0.001 +0.07% -0.03%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/戴素萍 审校 王丽鑫/李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐