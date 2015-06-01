芝加哥期市：玉米期货续跌，因美国国家环境保护局调降乙醇使用目标

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
7月小麦 下跌0.5%，报每蒲式耳4.74-3/4美元。周五时收跌2.4%。
美国国家环境保护局(EPA)公布截至2016年的三年中再生燃料的调配目标，在该备受期待的目标中，今明两年的乙醇配额有所减少，但生物柴油的配额则有所提高。
美国农业部周五公布，在中国取消采购后，上周的净销售为下滑。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 474.75 -2.25 -0.47% -2.86% 490.44 31
CBOT玉米 350.00 -1.50 -0.43% -0.99% 363.73 34
CBOT大豆 929.25 -4.75 -0.51% +0.35% 959.78 34
CBOT稻米 $9.52 $0.01 +0.05% +0.05% $9.83 49
美国原油 $59.84 -$0.46 -0.76% -0.76% $58.87 57
汇率
欧元/美元 $1.094 -$0.005 -0.46% -0.08%
美元/澳元 0.764 0.001 +0.07% -0.03%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/戴素萍 审校 王丽鑫/李爽)
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