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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:26 BJT

金属期市：伦铜在淡静交投中微升，中国5月制造业微弱增长

LME期镍 和LME期铅 上月跌幅均接近10%，原因是供应增加。

美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)仅小幅升至50.2，符合路透调查预估 。这表明尽管近期出台降息及其他政策刺激措施，但中国制造业仍难以扩张，意味着政府可能不得不采取更多行动。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至5月26日当周，对冲基金和基金经理人削减期金和期铜多头押注，同时增持白银期货和期权净多仓。(完)

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(编译 张涛/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪)

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