金属期市：伦铜在淡静交投中微升，中国5月制造业微弱增长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
LME期镍 和LME期铅 上月跌幅均接近10%，原因是供应增加。
美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。
中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)仅小幅升至50.2，符合路透调查预估 。这表明尽管近期出台降息及其他政策刺激措施，但中国制造业仍难以扩张，意味着政府可能不得不采取更多行动。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至5月26日当周，对冲基金和基金经理人削减期金和期铜多头押注，同时增持白银期货和期权净多仓。(完)
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(编译 张涛/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。