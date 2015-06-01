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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月1日-6月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。 
 日期  时间  国家  规模     发行细节
 6/1   1350  法国           标售国库券(BTF)
 6/2         日本           标售10年期公债
 6/2         英国           标售票息为2%的2025年到期
                            公债
 6/3         德国  30亿欧   标售五年期联邦债券
                   元       
 6/4         日本           标售三个月期贴现国库券
 6/4         日本           标售30年期公债
 6/4         法国           标售长期政府债券(OAT)
 6/8         德国  20亿欧   标售国库券
                   元       
 6/8         日本           标售六个月期贴现国库券
 6/8   1350  法国           标售国库券(BTF)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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