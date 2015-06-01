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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:33 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元盘初动荡后持稳

0116GMT
    
    * 澳元兑美元持稳，之前数据显示中国5月官方制造业采购经理人指
数(PMI)一如预期为50.2
    * 杠杆投机客出脱欧元兑澳元，遏制了澳元早盘跌势
    * 新月伊始，押注欧元空仓的投机客重新建仓
    * 欧元兑美元跌0.45%，使得月初投资者焦虑不安
    * 汇丰中国PMI数据将在0145GMT出炉
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 李爽)

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