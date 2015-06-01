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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:40 BJT

台湾股市：盘初走低，静待制造业PMI数据

路透台北6月1日 - 台湾股市周一盘初走低，海外市场交投亦审慎，投资人静待最新的制造业活动调查，以找寻全球需求是否有升温的迹象。

0122 GMT，加权股价指数 下跌0.4%，报9,666.50点，上周五收低0.12%。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.2 ，但不足以扭转该国经济持续放缓的疑虑。

包括台湾在内的亚洲其他地区PMI调查，也将于上午陆续公布。

金管会今年稍早公布，将台股每日涨跌幅限制自7%放宽至10%。此规定自今日起生效。

电子类指数 跌0.5%，金融保险类股 跌0.2%。(完)

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