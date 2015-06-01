台湾股市：盘初走低，静待制造业PMI数据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月1日 - 台湾股市周一盘初走低，海外市场交投亦审慎，投资人静待最新的制造业活动调查，以找寻全球需求是否有升温的迹象。
0122 GMT，加权股价指数 下跌0.4%，报9,666.50点，上周五收低0.12%。
中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.2 ，但不足以扭转该国经济持续放缓的疑虑。
包括台湾在内的亚洲其他地区PMI调查，也将于上午陆续公布。
金管会今年稍早公布，将台股每日涨跌幅限制自7%放宽至10%。此规定自今日起生效。
电子类指数 跌0.5%，金融保险类股 跌0.2%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。