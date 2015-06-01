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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:44 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月1日-6月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月1日(一)

圣地亚哥--智利央行将公布5月政策会议记录(1230)

6月2日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。

孟买--印度央行举行货币政策会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛(至6月3日)。

6月3日(三)

开普敦--世界经济论坛2015年非洲峰会(至6月5日)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。

华沙--波兰央行公布利率决定(0930)。

6月4日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1400)。

赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信托和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁。

6月5日(五)

巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和法国财长萨潘等。

6月8日(一)

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。

加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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