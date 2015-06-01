《中国债券市场每日交易备忘》--6月1日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 农发行200亿元一/三/五年期固息债招标，15:00结束 --6/3 汇丰服务业PMI 5月 --6/8 进出口贸易数据 5月 --6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，2015年5月官方非制造业 商务活动指数降至53.2，上月为53.4。 --中国核能电力股份有限公司周一刊登新股发行公告，确定其发行价为3.39元人民币/ 股，共发行38.91亿股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建 （135 亿元）以来的A股IPO(首次公开发行)最高筹资纪录。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次