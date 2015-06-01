香港热股：瑞东复牌股价大涨，马云旗下云锋入股账面获利260亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月1日 - 获中国阿里巴巴 主席马云旗下云锋金融控股入股成控股股东的瑞东集团 ，周一复牌后股价开盘暴涨近1.8倍，其后升幅虽略收窄，但以现价计云锋金融所持股份账面获利仍高达260亿港元。
停牌一个多月的瑞东集团公告称，云锋金融及其他投资者在5月7日与公司订立股份认购协议，按每股2港元认购共19.4252亿股新股，涉资38.85亿港元。其中云锋金融控股持股73.21%的附属公司Jade Passion认购当中的13.43亿股，相当于经扩大后已发行股本约56%。
股份认购价较瑞东集团停牌前最后报价9港元大幅折让77.78%。云锋金融认购股份设有18个月禁售期。
瑞东集团复牌高开178%于25港元，其后涨幅收窄，香港时间09:32涨139%至21.5港元。
瑞东集团主要业务为证券经纪、配售及包销，以及提供顾问和谘询服务。
云锋金融由虞锋及马云分别拥有60%及40%的股权。
是次认购公司股新股的其他投资者包括Harbour Yields、Violet Passion、Gentle Bright 及Chosen Global，他们合共认购约6亿股瑞东新股。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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