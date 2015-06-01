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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 09:46 BJT

韩国已公布经济指标--2015/6/1

经济指标                时      最新数       前月/前季数        下次公布时    预估值
                         间               据                据        间           
                                                                      (GMT时间)    
 国内生产总值(GDP)(q/q)    第一季      +0.8%  @-p        +0.3%  @-r        6月3日       --
 消费者物价指数(CPI)(y/       4月      +0.4%             +0.4%             6月1日    +0.5%
 y)                                                                                
 工业生产(m/m)                4月      -1.2%  @-p        -0.3%  @-r            --       --
 失业率                       4月       3.7%  @           3.7%  @          6月9日       --
 贸易收支(亿美元)             5月     顺差63  p         顺差85  r              --       --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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