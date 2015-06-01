港报社评：泛民处十字路须理智抉择--星岛日报6月1日

几位负责香港政制改革的中央官员，昨日在深圳与全体立法会议员会面，特别与泛民议员单独交谈了两个小时。一如所料，事情没出现峰回路转，中央坚持“八三一决议”底，政改方案无半点改变，而是将“球”送到泛民的一边，让他们自己权衡利害，不要作出“损港不利己”的抉择。泛民虽然依然企硬坚持否决，但对中央的信息，他们部分人士也不能不认真思考，在未来数周的关键时刻，可能起到微妙的影响。 京官今次对泛民中“少数人”和“多数人”的分类，说得比过往清楚坦率，直指泛民中少数死硬派搞港独、对抗及颠覆中央，一定不容出闸，更绝不可当选特首，这也是普选制度安排的目的。泛民中大多数人，则认同一国两制、宪法和《基本法》，将来可以与中央建立良性互动及互信。

对于这两类人，中央的态度截然不同，前者是“敌人”，将与他们“坚决斗争”；后者则是“朋友”，彼此可望有更多沟通，未来共同推动香港发展。究竟是“敌人”还是“朋友”，就由泛民内不同人自己去选择，而不同关系的结果，则是“乱”还是“治”，若泛民走向敌对，香港必陷于动荡，带来灾难；若重建互信，社会便可稳定，经济民生也得以改善。

上述思维，已不仅限于今次政改能否通过，而关乎更深远的治港方针。中央推动落实特首普选，最主要目的就是要主导香港民主发展的方向，打破多年来泛民部分人举民主旗帜，与中央长期对立所形成的困局。因此，在这方针下，泛民前面只有两条路，一是走回这预设的民主路轨，一是继续“对抗”，对香港创伤愈来愈大，最后脱离大多数市民，前路愈走愈窄。

由于泛民过去两年看不准中央这方针转变，低估了其对政改底的坚决态度，以为打出“占中牌”，便可逼使对方妥协，在博弈中得胜，但一子错全盘皆落索，“占中”引发大乱局，泛民被形势带走，完全失控，到此刻再难转圜。

经过昨天的会面，泛民大部分人当清楚知道中央的深层想法，对往后走怎样的路，须作以下几点思考：首先，泛民与中央应建立甚么关系，对香港和对自己最有利？五十年代初，英国政府为了保持香港稳定，对中国政府表示友好，率先承认中共政权，这务实态度，泛民值得深思。若泛民能够与中央重建互信，香港便可摆脱对抗带来的内耗与困厄，重新走上高速发展之路。

此外，落实普选对泛民是好是坏？中央今次极有决心落实普选，如果真的走出这一步，香港政治将出现崭新生态，泛民若能利用此契机壮大自己，在与中央互信的基础上，未来甚至有“出闸”参选特首的机会。

政治博弈必须知己知彼，盲动一定会输。希望泛民能以大智慧和大勇气，作出最后抉择。

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