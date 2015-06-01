港报社评：只要有百分一希望，中央尽百分百努力--文汇报6月1日

在普选方案即将提交立法会审议表决的关键时刻，三名负责香港政改的中央官员昨日在深圳与立法会议员交流政改意见。这一重要安排本身就已表明中央推动落实普选的诚意和决心，政改通过只要有百分之一的希望，中央也会尽百分之百的努力。中央真诚希望并呼吁全体立法会议员以香港的根本利益、长远利益和国家的整体利益为依归，顺应民意，勇于承担，正确行使手中的权力，为推动香港民主发展和社会进步做出无愧于历史的贡献。

中央支持香港实现普选的立场和诚意是不容怀疑的。尽管去年下半年反对派打着所谓争取“真普选”的旗号，发动了一场反对人大决定的非法“占中”行动，反对派议员又三度联署声称要否决“8．31决定”框架下的普选方案，政改通过的困难确实很大，但中央仍然坚定不移、诚心诚意地支持香港在2017年实现行政长官普选。中央官员在深圳与立法会议员交流政改意见，就是这种努力的重要体现。

在昨日的会面中，三位官员都发表了重要讲话。国务院港澳办主任王光亚指出，中央坚定不移、诚心诚意地支持香港在2017年实现行政长官普选。无论遇到多大阻力，中央政府都会为此做出最大努力。他还将反对派分为两类，区别对待。全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞指出，“8·31决定”虽然不是解释，但蕴含着全国人大常委会对基本法的权威理解，具有不容挑战的法律效力，特区政府提出的普选方案，是切合香港实际情况的最佳普选制度。他还说，人大“8．31决定”不只限定2017年， 2017年以后也适用。中联办主任张晓明从香港主流民意、议席得失、对立法会普选的关联影响、对经济民生的影响、与中央政府的关系等五个方面，劝喻反对派议员换位思考，权衡利害得失，与中央政府建立互信、良性互动，做有益于国家和民族的事情，义无反顾地迈出支持政改的这一步。三名中央官员的讲话，至少传达了四方面的重要信息：一是中央真心诚意推动香港普选；二是中央不可能在底线上作出让步，人大决定不存在未实施就改变的可能；三是香港主流民意支持政改；四是对温和反对派支持通过政改抱有期待。

现在是万事俱备，只待立法会议员承担历史责任，在立法会投下支持普选方案的一票，500多万香港合资格选民就可以在2017年行使普选行政长官的权利。若反对派议员在立法会投下反对普选方案的一票，则剥夺500多万选民的这种权利，将面对选民“票债票偿”的惩罚。

立法会议员是否投下支持普选方案的一票，是支持还是反对“一国两制”和基本法的试金石。在“一国两制”下，任何政治力量都必须遵守“一国两制”的规矩，都应当履行维护国家主权、安全、发展利益的责任，都需要与中央政府保持良好关系，搞对抗没有出路。反对派议员不要走入对抗的死胡同，而应回心转意，顺应主流民意，投下支持普选方案的一票。

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