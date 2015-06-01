港报社评：东海南海风高浪急，白皮书阐战略构思--明报6月1日

中国政府公布长达9000字的《中国的军事战略》白皮书，除了提到“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”主导思想，并且在一些具体的战略方针提出转变的方向，譬如海军由近海防御转为“近海防御与远海护卫型”结合，空军则由国土防空型转为“攻守兼备型”。这是一份传播方向明显朝向外国的文件，内容提及的具体军事发展方向，可说是具有一定透明度，或者可以止息被指为中国军事“欠缺透明度”的批评。近万字长文值得细研，除了这是习近平党政军一把抓之后的国防白皮书，对于如何看待近期各方强硬语言及动作频仍的东海及南海局势，有参照价值。

中国近年军费有所增加，但论总量仍不及美国，而且必须指出的是，中国的综合常规军力仍然落后于美国及俄罗斯，即如近期飞越日本宫古海峡的“轰6”轰炸机为例，只是等于苏联1960年代水平，尽管电子系统及武器系统大幅改良，但与美国第一线轰炸机B2还差得远，至于海军在个别范畴可能连日本也比不上。作为一个海岸线绵长、陆上边境线与多国接壤的国家，近年东海及南海主权纷争爆发，增加军费并不为奇。美国及日本多年来批评中国军事发展欠缺透明度，因此炮制出“中国威胁论”，这次白皮书有所阐述，至于西方会否接受，并非中国能够单方面控制的了。

白皮书有不少值得一读之处，可以补充对近期中国军事战略发展的认识。海军及空军的战略调整不算突出，内地军事评论员认为海军新战略比胡锦涛年代保守，不过，应该注意的是白皮书“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”这16字，客观上说明了今天中国政府对于战争或军事冲突的取态﹕中国国防战略仍是防守形态，要待敌人开第一枪始可还击；对方没有动作，中国就没有相应的动作。不过，话中有话是把军事斗争准备基点放在“打赢信息化局部战争”以及“突出海上军事斗争的准备”这两句。

“信息化局部战争”，可理解为一旦中国与其他国家发生军事冲突或战争，依据白皮书阐述，将会是局限于某地区或地点的军事行动，而不是全面大规模战争，更不会是内地一些人动辄所称的“核子大战”。至于“突出海上军事斗争的准备”就绝对不能小觑，白皮书没有提到陆上军事斗争，却提及海上军事斗争的准备，说明中国政府把军事冲突的可能集中于海上，这与近年东海及南海的紧张形势相脗合，反映东海及南海如今局势极为紧张，随时有擦枪走火危险。

在东海及南海，中国的主要对手是日本及美国，南海情势尤其令人担心，中美海军舰艇短兵相接，美国侦察机飞临中国岛礁，中方8次要求美军离去，类似的军事动作愈来愈多，尤其是美军侦察机逼近飞行，极具挑衅意味，中国多番警告美国切勿逼近，令人易有冲突一触即发的感觉。美国在希拉里担任国务卿年代推行“重返亚洲”策略，南海一线气氛由此拉紧，明年是美国大选年，美国对外政策受到国内政治影响，共和党施压之下，执政民主党在外交事务上势必更为强硬，南海火药库更加紧张。

南海是众多国家及地区的航运生命线，既是日本韩国的石油进港路线，更是中国和台湾中东石油来源之路，航道畅通不是某些国家的期许专利，是区内所有国家的共同期望。尽管区内多个国家对南海岛屿主权各有声称，过去多年却能保持关系稳定，原因是各国通过双边对话，管理危机而得到一定成果。可是当“重返亚洲”战略推行后，南海各国之间的争逐渐前，毋庸讳言是与美国角色有直接关系，这就把行之多年的南海潜规则推翻，使得这片海域上空充斥火药味。中国这次在白皮书亮出底牌，显示了对“海上军事斗争”的准备，美国此刻应该深切思量，再是如此下去，南海过往多年的双赢局面，恐怕不复存在，取而代之是剑拔弩张，从此浊浪滔天。

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