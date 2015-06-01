港报社评：拉拢泛民区分敌友，京官撬票软硬兼施--信报6月1日

立法会议员五十四人包括泛民主派在内，昨日集体到深圳与三名中央官员讨论政改方案。会面总共四小时期间，有一半时间是中央官员单独与泛民议员会晤。然而一如事前普遍预料，双方分歧太大，彼此各说各话，谁也说服不了谁。泛民饭盒会召集人梁家杰会后表示，中央一意孤行，不让港人有真普选，现时已无悬念，将会否决政改方案。

虽然会晤结果没有丝毫突破，不过中央官员总算打开天窗说亮话，坦白承认了一点，政改方案的设计确实存在着筛选意图。按照港澳办主任王光亚的讲法，泛民有两类，一类是极少数别有用心的死硬派、顽固派，打着民主幌子，把香港视为独立政治实体，肆意曲解《基本法》，阻挠特区政府施政，顽固对抗中央管治，甚至勾结外部势力，鼓吹及支持「港独」等分裂势力，妄图推翻中国共产党执政地位及社会主义制度。王光亚认为，这些人的言行早已超出所谓「言论自由」、「争取民主」界限，特首普选制度就是要把这些人排除在外，不仅要限制他们「入闸」、阻止「出闸」，即使他们侥幸当选，中央也会坚决不予任命。王光亚形容另一类是大多数泛民朋友，关心国家发展和香港前途，拥护「一国两制」方针，政见上或许与中央不同，在民主理念及实现方式可能与中央不一致，但仍认同「一国两制」、宪法及《基本法》，他希望与这部分泛民朋友多些沟通，交换意见。

根据王光亚说来斩钉截铁的思路，政改方案不但有筛选意图，而且一心要筛掉的仅仅是鼓吹和支持「港独」，或公开力主推翻中共的极少数死硬派，不禁让人产生两个疑惑。首先，假如中央一早把话讲得明明白白，就是对待反对政改阵营会是「分清敌友」，要针对的乃死硬派，并非泛民朋友，这场纷纷扰扰的政制改革，是不是可以省却一大段冤枉路？双方沟通起来应该不致于猜忌重重。

另一个疑惑则在于，事到如今鸿沟已成，泛民议员一次又一次公开表明将会否决「八三一」框架之下的政改方案，现在几乎临到最后关头才以「孤立死硬派」的方式来拉拢泛民，寄望这些关心国家发展和香港前途的朋友回心转意，在表决之时转投赞成票，承担无愧于历史的责任，有用吗？

王光亚具体地把筛选的对象讲明是死硬派，用意一方面固然是透过打击「真正敌人」来拉拢泛民朋友，另一方面不妨理解为施压，潜台词是说，要是阁下仍然坚决反对政改方案，也许就会被中央视为死硬派。正如基本法委员会主任李飞所言，今次政改是支持还是反对「一国两制」和《基本法》的试金石，是转向合作共赢正道，还是继续走对抗俱损歪道的分水岭。李飞又说，议员投反对票，会剥夺五百多万香港合资格选民在二○一七年普选特首权利，期望他们在这历史时刻回到《基本法》轨道上，共同扞衞香港来之不易的法治，维护作为香港法治之魂的《基本法》。

距离立法会表决尚余时间无多，尽管京官为了撬票不惜「拉一派打一派」，可是泛民转軚的机会，按目前情势看来仍微乎其微，一来是因为价值观迥异，二来是由于民意调查显示至今依然有三成多四成市民反对政改方案，赞成通过的民意始终未有取得压倒性优势。纵观眼下彼此南辕北辙，泛民议员口中继续綑绑坚持反对到底，若然不知何故于最后一刻突然转軚，改投赞成票的应该不止于个别几人，而是集体綑绑松脱，转身者众，原因是这样才会把损害减至最低，自圆其说的声浪也大一点。可是，中央官员即使软硬兼施拉拢泛民朋友，似乎暂仍难以造成这一种近乎奇蹟的改变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘