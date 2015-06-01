港报社评：政改港人共决，要让民意彰显--经济日报6月1日

京官与泛民议员就政改在深圳会面，双方都表明寸步不让，市民自然失望。政改表决仅余十多天，在不再存幻想下，市民应就是否支持政改方案，积极向议员表达，令议员按民意投票。

对中央官员与泛民议员昨在深圳会面仅各自表述，虽在市民意料之内，却始终难免失落。此因虽然人大8.31决定与港人的期望确有相当落差，普遍认为落闸太紧，但市民仍存有希望，期望中央与泛民能各让一步，在不违反《基本法》与人大8.31决定下，寻找较宽松的空间。

事实上，不论温和泛民、建制派以至一些内地学者，都曾提出一些温和建议，如提委会由公司票转个人票、白票守尾门等，并获不少港人支持，例如有民调便显示，若政改方案作如公司票转个人票的修补等，民意支持度有望升上8成。

正因如此，港人对京官与泛民会面能否有突破，仍存一丝寄望，可惜现实是双方寸步不让。一方面，泛民议员再度重申，反对人大8.31决定下的政改方案。另一方面，中央官员表明，公司票转个人票、白票守尾门等都不接受、不可行。

此外，中央亦明确指出，若否决了政改方案，未来即使重启5步曲，亦必须依从人大8.31决定，故不存在所谓否决方案，将来便可绕过人大8.31决定的可能。

中央并将事件定调提高，指今次政改乃是否拥护一国两制的试金石，且将泛民分为必与之坚决斗争的死硬派，及将与其加强沟通的泛民朋友。中央此举显然摆明，政改方案不会修改，泛民只能选择支持抑或反对。

事已至此，市民对政改方案修改，已不能存有幻想，惟此亦不全是坏事，就是形势已经明朗，香港必须且只能在接不接受方案之间选择，倘不接受而立会否决政改，特首选举方法将原地踏步，立法会选举改革亦将无期。

按目前民调，支持政府方案并未达大多数，即使不论泛民的政治理念，仅从选票考量，部分泛民转为投政改支持一票的机会，恐亦相当渺茫。港人是否愿见政改拉倒，特首选举方法将原地踏步呢？

现时距离立法会表决政改方案只余十多天，已到极为关键时刻，市民不论是支持政改方案，要落实一人一票，抑或反对政改方案，誓争取较宽门槛，都不应保持沉默，应积极向议员表达意见与立场，让议员按民意投票，真正由港人共同决定政改的通过与否。

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