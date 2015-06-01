台湾债市：五年券盘初创逾一个月低位，资金浮滥当冲活络

路透台北6月1日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周一走低，创五年券殖利率 逾一个月低位。交易员指出，由于市场资金浮滥，加上美债殖利率走低，吸引券商和银行进场当冲交易。

交易员表示，以往5月因是缴税季节，市场资金比较紧，惟今年受到外资大举涌入影响，致市场资金较以往浮滥，在资金充沛、短线暂无利空之下，吸引券商和银行进场追价。

大型公股银行交易员说，〞我们碰到的交易对手都是券商，因为目前没有什么利空，而且钱真的很多，大家都进来做当冲。〞

而在10年券104/5 方面，受筹码集中影响，今天交投依然清淡。

104/9发行前交易殖利率盘初创指标五年公债殖利率逾一个月低位，前低为4月21日的0.9930%。

美国政府上周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，略胜分析师预估的萎缩0.8%，上月公布的初估值为成长0.2%。数据支撑了对美联储可能在近10年首次升息前不得不要考虑美国经济疲弱迹象的预期。

五年券今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：0.99%-1.01%

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