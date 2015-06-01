澳洲经济指标总览--6月1日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月4日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差13.22 逆差16.09 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月4日 (较前月) 3月 +0.3% +0.7% 就业市场(经季节调整) 6月11日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 -0.29 +4.82 全职就业人口(较前月变动,万人) -2.19 +4.13 失业率 6.2% 6.1% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月22日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.4% +2.4% 国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)