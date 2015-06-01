台湾汇市：台币盘初走贬，外资汇出但出口商抛汇限缩台币跌势

路透台北6月1日 - 台币兑美元 周一实质交易走贬，汇银人士表示，随着国际美元回升，台币盘初顺势随着韩元趋贬，出口商抛汇限缩台币贬势。

汇银人士表示，外资盘初买汇，但出口商逢30.800以上则见明显抛汇意愿，这令台币贬势有限。他们认为，台币走升至30.500是一大关卡，看起来央行对此价位相当关注，是很大的压力关键。

〞今天外资出去，但是出口商也有抛汇，〞一位小型商银交易员说。

他们表示，美元/台币NDF市场在上周五收盘后，美元已先行走强，今日盘初只是跟进这个趋势。本周还是得密切关注央行的动态。

当地时间09:55，台北外汇成交量1.25亿美元，交投转淡，上日同时段约为2.68亿美元。韩元兑美元 盘初暂报1,113.1，上日收在1,108.2。

美元指数 升至97.008，脱离周五低点96.753，并接近上周三触及的五周高位97.775。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.733-30.769；上日交易区间在30.622-30.710。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；一个月美元/台币远汇 暂报30.725/30.734，上日收在30.783。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.700-30.800

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