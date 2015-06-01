日本股市：日经指数因美国数据疲弱走低，连涨希望恐将落空

“在连续上涨这么多日后，出现回调是很自然的，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

“但在这样一次回调后，日股可能会进一步上涨，因乐观的国内数据可能会继续支撑风险偏好。”

日本企业第一季资本支出增速为一年来最快，更加令人期望企业投资回升将助推日本经济成长。财务省周一公布的数据显示，第一季企业资本支出较上年同期增长7.3%，前一季度是增长2.8%。

美国的经济数据显示，首季国内生产总值(GDP)年率修正值下修至萎缩0.7%，上月公布的初值为成长0.2%。

出口类股下跌，其中丰田汽车 跌1.0%，本田汽车 跌0.3%，Panasonic 下跌1.0%。

东芝 一度跌5.5%，该公司之前表示，正在进行中的会计问题独立调查可能要持续到7月中，公司正在向政府要求延后年度财报公告的法定期限。

中国今早公布的制造业数据基本未对日本股市产生影响。中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.2，为六个月高点，但出口需求继续下降。