《路透晚报》--6月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月官方制造业PMI微升至半年高位，需求格局仍偏弱

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。

--中国央行：今年银行业资产质量下行压力较大，推进利率和汇率市场化

中国央行周五表示，随着经济下行和风险显现，银行业资产质量下行压力较大。今年稳健货币政策将更加注重松紧适度，适时适度预调微调。市场化改革方面，要加快推进利率市场化改革，基本退出常态化的汇市干预。

--中国房地产：5月百城住宅均价环比由跌转涨，同比跌幅收窄--中指院

中国指数研究院提供的数据显示，5月百城住宅均价环比由跌转涨，上涨0.45%；同比跌幅则收窄至3.73%。

--中韩贸易：中韩正式签署自贸协定，承诺继续开展服务贸易和投资谈判

中国商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直今日在韩国首尔正式签署中韩自贸协定，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。

--《RUSSELL专栏》中国PMI疲软即便引来刺激举措，也未必提振商品进口

中国再次公布疲软的制造业数据，无疑会使进一步出台货币和财政刺激政策的预期升温，并点燃大宗商品需求和价格上升的希望。

【金融】

--中国金融：央行近期针对特定银行进行PSL操作，利率调降至3.1%--消息

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

--《特写》股市及楼市大涨正成就中国新一代财富梦，深圳首当其冲

在深圳一家金融机构工作的技术骨干王先生近期很郁闷，因为亲眼目睹在同样的机会面前，胆大的邻居在短短几个月内不仅抓住了深圳楼市上涨的机会暴富，而且通过股市加杠杆效应同样抓住了创业板的疯牛行情，其身价也迅即从百万元人民币蹿至千万级别。

--香港金融：证监会谴责法国巴黎证券并罚款1,100万港元，因漏报交叉盘

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，对法国巴黎证券作出谴责并罚款1,100万港元，原因是该公司在过去10年来均没有就其两边客交易（交叉盘买卖）向香港联交所作出申报。

--中国金融：中投公司公告解植春不再担任副总经理，聘任郭向军为副总

中国主权财富基金--中国投资有限责任公司网站周五发布公告称，经中投公司董事会审议通过，解植春不再担任中投公司副总经理职务，聘任郭向军为中投公司副总经理。

【固定收益】

--中国新债：江苏今日定向发约450亿地方债，首批定向债登场--消息

多位消息人士周一透露，中国江苏省今日定向发行约450亿元人民币地方政府债，含一般和专项债券；其中上午已结束发行的一般债券，三、五、七及10年各期限利率均以国债五日均值上浮15%定价。这亦是首批采用定向发行的地方债。

--中国债市动态：新一批地方债罩顶现券及国债期货走弱，资金低位IRS小跌

中国银行间债市周一现券和国债期货双双走弱，因第二批地方债额度将出等消息弥漫市场，压制机构情绪。利率互换(IRS)方面，因主要回购利率仍低位下探，各期限小幅下行。

--中国货币市场：资金利率低位震荡，月初流动性充裕局面不改

中国银行间市场周一早盘主要回购利率小幅波动，隔夜加权利率盘中一度跌破1%。交易人士表示，月初资金面整体充裕局面不改，虽然最新一批新股IPO申购在即，对券商等质押信用债机构拆借七天期品种略产生扰动，但整体无碍宽松局面。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅波动PMI数据影响有限，料延续横盘整理

人民币兑美元即期周一早盘窄幅波动中微涨，中间价则刷新逾一个月新低，交易员表示，刚刚公布的中国PMI数据影响有限，短期汇价仍缺乏政策指引，区间交易思维浓厚，客盘结售汇亦大致均衡，汇价料延续6.19-6.21元区间横盘整理。

--中国外汇：预计人民币在今年底前可被称为完全可自由兑换--专家

中国知名投行--中金公司首席经济学家梁红称，预计中国很快会推出一系列重大政策措施，提升人民币的“可自由使用”程度，推动人民币加入SDR(特别提款权)，人民币在今年年底前将可被称为完全可自由兑换。

--《热点透视》中国代价沉重的新烦恼：人民币升至合理估值

中国多了一个代价不菲的新烦恼：一个估值合理的货币。国际货币基金组织(IMF)最近表示，已不再认为人民币遭到低估。若果真如此，这反而会让人担心，因为这代表中国的相对价格已经在短时间内劲升，伤害中国的出口竞争力。如果中国经济成长脚步停滞，或消费者物价下挫，中国的债务压力可能恶化。

--离岸人民币：中德合资交易平台初期交易境外发行的债券股票及ETF等 路透上海5月29日 - 中国上海证交所官方微博周五稍晚称，上证所、中国金融期货交易所与德意志交易所共同建设的离岸人民币金融工具交易平台，初期将主要交易境外发行的人民币债券、股票、交易所上市基金（ETF）及资产证券化产品。条件成熟后，将会推出证券及其他种类的衍生品。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升4.7%创逾四个月最大涨幅，权重股助推报复性反弹

中国股市沪综指周一收升4.7%，创逾四个月最大单日涨幅。分析师称，上周大跌令卖盘集中释放，今日股指在银行、煤炭和券商等蓝筹股拉动下出现报复性上涨，同时市场人气受主要经济指标向好等正面因素提振。

--《焦点》中国A股牛气冲天令海外上市吸引力下降，中概股回归潮将至

中国A股市场近期牛气冲天，且有望允许亏损互联网公司上市，令大量原先准备海外上市的中国公司大为心动，甚至一些已上市的中概股亦开始退市，由此可预见的是中概股回归潮即将到来。

--全球股市：MSCI称A股纳入其指数的时间将不局限于年度检视的周期安排

股票指数提供商MSCI明晟 MSCI.N 的一名高管周一对路透表示，将弹性处理中国A股纳入其指数的时间表，将不局限于年度检讨的时间安排。全球基金经理密切关注中国A股是否纳入MSCI明晟指数，因其可能导致数以十亿美元计的资金流入中国股市。

--《投资焦点》中国雾霾问题亟需治理，欧洲环保企业将受惠

一些投资者的目光正从中国经济放缓和股市下跌转移开来，开始关注可能受益于中国的另一重要题材--环境治污的欧洲股票。

--中国新股：中国核电确定发行价，筹资额131.9亿元创近四年来最大

中国核能电力股份有限公司周一刊登新股发行公告，确定其发行价为3.39元人民币/股，共发行38.91亿股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建（135亿元）以来的A股IPO(首次公开发行)最高筹资纪录。

--中国基金：5月公募基金新发基金募资额近3,000亿元，创历史新高--泽奔

据中国独立基金管理研究机构--泽奔咨询（Z-Ben）最新统计数据，5月国内公募基金业共发行了105只新基金，募集资金总额达2,986.5亿元人民币，创下基金业月度募资额的历史最高。

--基金观点：中国A股市场正处于极易发生调整的水平，不宜高追--施罗德

施罗德投资称，中国A股市场目前股市正处于极易发生调整的水平，一旦监管部门对杠杆交易态度转变，加上经济数据增强或消息物价指数上升导致货币政策由明显宽松转向中性或紧缩，市场将会出现更大的调整。 （完）