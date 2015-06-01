《汇市简讯》美元指数在费波纳奇阻力位之下整固

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元指数在亚洲时段上涨20点，因东京早盘欧元遭遇抛售，现在位于区间中段
* 5、10和20日移动均线上移，波林格区间扩大，显现利多迹象
* 上周未能持续突破4/5月跌势的61.8%回档位97.30
* 若收在此位之上，则将上看76.4%回档位暨4月区间阻力位98.37/42
* 亚洲时段交投区间96.87/97.25，分别为首道支撑和阻力位
* 技术图表(link.reuters.com/cef84w)
(完)
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