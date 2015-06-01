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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》美元指数在费波纳奇阻力位之下整固

0306GMT

* 美元指数在亚洲时段上涨20点，因东京早盘欧元遭遇抛售，现在位于区间中段

* 5、10和20日移动均线上移，波林格区间扩大，显现利多迹象

* 上周未能持续突破4/5月跌势的61.8%回档位97.30

* 若收在此位之上，则将上看76.4%回档位暨4月区间阻力位98.37/42

* 亚洲时段交投区间96.87/97.25，分别为首道支撑和阻力位

* 技术图表(link.reuters.com/cef84w)

(完)

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