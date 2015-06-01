版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 11:30 BJT

《全球汇市》欧元因希腊债务疑虑而承压，美元兑日圆接近近期高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0953 1.0987 -0.31 -9.46 1.2097

美元/日圆 124.13 124.11 +0.02 +3.72 119.68

欧元/日圆 135.96 136.36 -0.29 -6.09 144.78

美元/瑞郎 0.9418 0.9402 +0.17 -5.26 0.9941

英镑/美元 1.5292 1.5288 +0.03 -1.80 1.5573

美元/加元 1.2455 1.2445 +0.08 +7.20 1.1618

澳元/美元 0.7647 0.7636 +0.14 -6.38 0.8168

新西兰元/美元 0.7099 0.7100 -0.01 -8.95 0.7797

澳元/日圆 94.920 94.770 +0.16 -2.90 97.750

新西兰元/日圆 88.120 88.120 +0.00 -5.56 93.310

英镑/日圆 189.82 189.74 +0.04 +1.85 186.38

澳元/新西兰元 1.0769 1.0732 +0.34 +2.87 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍/李春喜/许娜/李婷仪 审校 于春红/杜明霞/张若琪/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐