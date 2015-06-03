《香港报摘》--信报6月3日

* 要闻版头条：

--英国天空新闻（Sky News）引述消息报导，汇丰控股 集团行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）将于下周二投资者策略日上宣布全球裁员1-2万人。不过，有分析员预计，汇控裁员重点应落在欧美及投资银行业务，相信香港裁减幅度不大。

* 其他：

--长实地产 今日以介绍形式挂牌，宣告长和系历来最大规模的集团重组计划大功告成，惟今天开市并没计划举行上市仪式。消息指长实今日场外暗盘交易价为61港元。

--汉能薄膜发电 崩盘停牌事件持续发酵，有传媒报导海通国际 于4月30日代客持有汉能股份最多，高达194.16亿股。但海通昨晚发公告澄清，称当日代客持股量实为19.16亿股。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘