《香港报摘》--信报6月3日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--英国天空新闻（Sky News）引述消息报导，汇丰控股 集团行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）将于下周二投资者策略日上宣布全球裁员1-2万人。不过，有分析员预计，汇控裁员重点应落在欧美及投资银行业务，相信香港裁减幅度不大。
* 其他：
--长实地产 今日以介绍形式挂牌，宣告长和系历来最大规模的集团重组计划大功告成，惟今天开市并没计划举行上市仪式。消息指长实今日场外暗盘交易价为61港元。
--汉能薄膜发电 崩盘停牌事件持续发酵，有传媒报导海通国际 于4月30日代客持有汉能股份最多，高达194.16亿股。但海通昨晚发公告澄清，称当日代客持股量实为19.16亿股。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。