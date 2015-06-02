《香港报摘》--其他报纸重要消息6月2日

* 明报：

--华泰证券H股 昨天首日挂牌表现逊预期，董事长吴万善表示，未来将专注交易及资产管理以及投资银行业务，相信业务将快速增长。

* 苹果日报：

--受中国、日本、香港与美国市场带动，欧舒丹 上个财年纯利升37%至1.22亿欧元，期内整体同店销售增5.7%，表现较去年3.7%理想。财务总监Thomas Levilion表示，仍看好香港零售市场能跑赢大市，今个财年拟在全球开设80至100间分店。

* 东方日报：

--中银香港 及信银国际陆续出售旗下内地子行。有银行界人士预料，下一间潜在的交易为工银亚洲旗下的华商银行。

* 文汇报：

--马云旗下的云锋金融入股瑞东 持股56%，该股昨日复牌，全日升1.52倍收报22.65港元。此收购不但令大股东马云的投资立刻翻倍，就连合伙人赵薇夫妇也大赚74亿港元。（完）