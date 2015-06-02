《香港报摘》--其他报纸重要消息6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 明报：
--华泰证券H股 昨天首日挂牌表现逊预期，董事长吴万善表示，未来将专注交易及资产管理以及投资银行业务，相信业务将快速增长。
* 苹果日报：
--受中国、日本、香港与美国市场带动，欧舒丹 上个财年纯利升37%至1.22亿欧元，期内整体同店销售增5.7%，表现较去年3.7%理想。财务总监Thomas Levilion表示，仍看好香港零售市场能跑赢大市，今个财年拟在全球开设80至100间分店。
* 东方日报：
--中银香港 及信银国际陆续出售旗下内地子行。有银行界人士预料，下一间潜在的交易为工银亚洲旗下的华商银行。
* 文汇报：
--马云旗下的云锋金融入股瑞东 持股56%，该股昨日复牌，全日升1.52倍收报22.65港元。此收购不但令大股东马云的投资立刻翻倍，就连合伙人赵薇夫妇也大赚74亿港元。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。