美国个股：英伟达预计两三年内云计算营收将达到10亿美元

路透台北6月1日 - 芯片厂商英伟达(Nvidia) 称，预计未来两到三年云计算营收达到10亿美元，因大数据分析需求推动图形处理芯片业务增长。

英伟达执行长黄仁勋(Jen-Hsun Huang)对记者表示，云计算是该公司成长最快的业务，营收年增幅在60-70%左右。

英伟达生产计算机芯片和图形处理器(GPU)芯片。该公司一直在与汽车厂商特斯拉合作，向汽车图形领域进军。

黄仁勋称，云计算让人们可以玩图形密集的在线游戏。他还指出，该公司的GPU目前可以用于多种应用，比如苹果Siri所使用的语音指令等。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)