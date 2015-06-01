美国个股：英伟达预计两三年内云计算营收将达到10亿美元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月1日 - 芯片厂商英伟达(Nvidia) 称，预计未来两到三年云计算营收达到10亿美元，因大数据分析需求推动图形处理芯片业务增长。
英伟达执行长黄仁勋(Jen-Hsun Huang)对记者表示，云计算是该公司成长最快的业务，营收年增幅在60-70%左右。
英伟达生产计算机芯片和图形处理器(GPU)芯片。该公司一直在与汽车厂商特斯拉合作，向汽车图形领域进军。
黄仁勋称，云计算让人们可以玩图形密集的在线游戏。他还指出，该公司的GPU目前可以用于多种应用，比如苹果Siri所使用的语音指令等。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。