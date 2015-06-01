中国金融：小米金融平台继货基之后再推股指类基金，满足A股投资需求

路透上海6月1日 - 中国本土知名智能手机企业--小米科技在5月初推出小米金融平台后，正加速产品布局。继此前推出货币基金产品--小米活期宝之后，周一又推出两只股票指数类基金，满足国内投资者对炽热A股市场的投资需求。

此次与小米金融合作的仍是其活期宝的合作伙伴--易方达基金管理公司，这两只基金分别是易方达300量化基金和创业板ETF联接基金，分别对应投资者对于大盘蓝筹股和新兴成长股两大投资品类的需求，且购买门槛仅10元人民币，远低于基金公司1,000元的门槛。

在互联网金融领域，尤其是互联网基金，阿里巴巴、腾讯 和百度 等互联网巨头无疑是国内先行者，阿里巴巴旗下蚂蚁金服推出的余额宝以近6,000亿元规模创造了中国基金业最大规模的纪录。