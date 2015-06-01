中国金融：小米金融平台继货基之后再推股指类基金，满足A股投资需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月1日 - 中国本土知名智能手机企业--小米科技在5月初推出小米金融平台后，正加速产品布局。继此前推出货币基金产品--小米活期宝之后，周一又推出两只股票指数类基金，满足国内投资者对炽热A股市场的投资需求。
此次与小米金融合作的仍是其活期宝的合作伙伴--易方达基金管理公司，这两只基金分别是易方达300量化基金和创业板ETF联接基金，分别对应投资者对于大盘蓝筹股和新兴成长股两大投资品类的需求，且购买门槛仅10元人民币，远低于基金公司1,000元的门槛。
在互联网金融领域，尤其是互联网基金，阿里巴巴、腾讯 和百度 等互联网巨头无疑是国内先行者，阿里巴巴旗下蚂蚁金服推出的余额宝以近6,000亿元规模创造了中国基金业最大规模的纪录。
成立仅五年的小米公司，已成为能向苹果 和三星 等国际手机大厂发起挑战的中国本土智能手机厂商。而其跨界进入互联网金融，与阿里巴巴等巨头竞争，底气之一就是小米拥有超过一亿的手机用户，其中七成为具备相当大消费潜力的年轻活跃用户。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。