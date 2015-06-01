中国汇市：人民币早盘窄幅波动PMI数据影响有限，料延续横盘整理

路透上海6月1日 - 人民币兑美元即期 周一早盘窄幅波动中微涨，中间价则刷新逾一个月新低，交易员表示，刚刚公布的中国PMI数据影响有限，短期汇价仍缺乏政策指引，区间交易思维浓厚，客盘结售汇亦大致均衡，汇价料延续6.19-6.21元区间横盘整理。

他们并表示，日内早盘人民币随离岸CNH小幅走强，但在汇价在6.1950附近遭遇购汇盘打压，涨幅收窄；近期中间价表现和国际美元 走势基本相符，管理层仍希望给市场稳定预期。当然清淡市下，交易员的交易思路也不局限于即期市场，周边包括远掉期、G7货币等亦是选择。

“这个阶段市场就是这样，没什么办法。政策焦点不在汇率这边，市场也比较清淡，我们也会做些利率产品，还有就是G7货币的交易，不纠结，”一外资行交易员表示。

北京时间11:16，人民币兑美元即期报6.1983元，上日收报6.1985元。今日人民币兑美元中间价 为6.1207元，创新4月28日（6.1209）以来新低，上日中间价为6.1196元。

另一股份行交易员亦认为，“最近即期波动小，做期权、远期和掉期多一些，掉期活跃度相对好一些，跟着美元指数动一动，但整体波动还是比较窄的。”

该交易员并指出，今天中国PMI数据对市场没太大影响，加上本来市场就不活跃，数据影响非常有限。

稍早前汇丰/Markit公布的汇丰5月中国制造业PMI终值小幅上升，但连续第三个月低于荣枯线，新出口订单创近两年低位，产出分项年内首度萎缩，均显现当前制造业依然承压，经济下行压力不减，需更多宽松政策提振。

但中国官方制造业PMI数据则表现较好。数据显示，中国5月官方制造业PMI 小幅升至50.2，连续三个月位于荣枯线上方。

全球汇市方面，欧元周一盘初处于守势，此前希腊未能在其自定的最后期限周日与债权人达成协议，使得债务违约的疑虑犹存。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2505/6.2555，上日尾盘为6.2545。

北京时间11:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1996/6.2016元，上一交易日尾盘报6.2027元。