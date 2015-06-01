路透中文新闻代码指南****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
常用新闻属性代码
路透中文新闻 CLN (Chinese Language News)
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)
要闻 CNEWS (Chinese Breaking News)
路透调查 CPOLL (Chinese POLL)
路透专访 CINTER (Chinese INTERVIEW)
焦点,特写等深度分析稿 CDEPTH (Chinese in-Depth FOCUS, FEATURE, ANALYSIS)
专栏,热点透视 COLUMN/CN (CHINESE COLUMN, BREAKING VIEWS)
快速分析 CINSTA (Chinese INSTANT VIEW) 其他机构评论分析稿 COPINI (Chinese Commentaries / Columns Provided by Third parties)
背景资料库 CFACT
ECONOMIC
企业破产 BKRT (Bankruptcy Proceedings)
中央银行 CEN (Central Banks)
经济指标 ECI (Economic Indicators)
交易所相关新闻 EXCA (Exchange Activities)
市场解析 INSI (Technical Analysis)
利率 INT (Interest Rates)
就业市场相关新闻 JOB (Labor; Employment; Unemployment)
总体经济 MCE (Macro-Economics)
公司管理议题 MNGISS (Management Issues)
财政与货币政策决策者谈话PLCY (Fiscal & Monetary Policy)
预告报导 PRE (Preview; Curtain-raisers; Earnings Poll)
资讯揭露,公告 REG (Disclosure to REgulators)
法规相关议题 REGS (Regulatory Issues)
税赋 TAX (Governmental & Local Taxation Issues)
国际贸易 TRD (International Trade Issues)
采购经理人指数 PMI (Purchasing Managers Index)
日本央行 BOJ (Bank of Japan)
欧洲央行 ECB (European Central Bank)
美国联邦储备理事会 FED (Federal Reserve Board)
美国行政机构 AGN (US Agencies)
美国地方政府机构 MUNI (Municipal News)
美国政府相关消息 WASH (US Government News)
MONEY/FOREX/DBT
债信评等 AAA (Rating News)
有资产担保的证券 ABS (Asset-Backed Debt)
银行业务 BNK (Banking Industry)
债券市场报导 DBT (Debt Markets)
衍生性金融商品 DRV (Derivatives)
与股票相关债券 EQB (Equity-Linked Bonds)
欧元计价债券 EUB (Eurobonds)
欧元相关新闻 EUR (Euro)
外汇市场报导 FRX (Forex Markets)
政府债券 GVD (Government / Sovereign Debt)
垃圾债券 HYD (High-Yield Debt / Junk, 债信评级BBB-以下者)
投资级别的债券 IGD (Investment-Grade Debt, 债信评级BBB-或以上者)
银行贷款业务 LOA (Loans)
货币市场报导 MMT (Money Markets)
抵押债务 MTG (Mortgage-Backed Debt)
短期利率 STIR (Short-Term Interest Rates)
美国公司债 USC (US Corporate Bonds)
EQUITIES
配息配利 DIV (Dividend)
基金 FUND (Fund Industry)
避险(对冲)基金 HEDGE (Hedge Fund Industry)
热门股票 HOT (Hot Stocks)
个人金融投资 INV (Personal Finance Investing)
初次公开发行 IPO (Initial Public Offerings)
新股/债发行 ISU (New Issues)
合并收购 MRG (Mergers & Acquisitions / Changes of Ownership)
私人直接投资基金 PVE (Private Equity)
经纪商研究报告 RCH (Broker Research & Recommendations)
公司业绩报告 RES (Corporate Results)
公司业绩预测 RESF (Corporate Results Forecasts)
证券市场报导 STX (Stock Markets)
COMMODITIES, METALS & ENERGY
棉花 COT (Cotton & Silk)
原油市场报导 CRU (Crude Oil)
贵金属 GOL (Gold & Precious Metals)
谷物 GRA (Grains)
油粕和饲料 MEAL (Meals & Feeds)
金属和矿业 MTAL (Metals & Mining)
北海原油 NSEA (North Sea Oil)
油籽及食用油 OILS (Oilseeds & Edible oil)
塑胶石化 PLAS (Petrochemicals & Plastics)
原油炼制油品 PROD (Refined Oil Products)
橡胶 RUB (Rubber)
糖类 SUG (Sugar)
美国农业部 USDA
INDUSTRIES
广告业 ADVT (Advertising & Marketing)
太空及国防 AERO (Aerospace & Defense)
航空业 AIRL (Airlines)
纺织业 APPA (Textiles & Apparel)
汽车业 AUTO (Automobiles & Auto Parts)
传播产业 BCST (Broadcasting)
饮料业 BEVS (Beverages)
生物科技 BIOT (Biotechnology)
商业服务 BSUP (Business Support Services)
银行业 BSVC (Banking Services)
消费电子 CELE (Consumer Electronics)
化工业 CHEM (Chemicals)
半导体 CHIP (Semiconductors)
建筑业 COEN (Construction & Engineering)
建材业 CONS (Construction Supplies & Fixtures)
电子/电机业 ELCO (Electrical; Electronics; Telecommunications Equipment)
能源业 ENER (Energy & Resources)
旅游与休闲娱乐 ENTS (Hotels & Entertainment Services)
金融服务业 FINS (Financials)
食品业 FOOD1 (Food Processing)
电脑硬件(硬体) HARW (Hardware)
工业机械及设备 INDM (Industrial Machinery & Equipment)
工业 INDS (Industrials)
保险业 INSR (Insurance)
休闲产品 LEIS (Leisure Products)
畜牧 LIV (Livestock)
传媒 MDIA (Media & Publishing)
矿业 MIN (Mining)
天然气 NGS (Natural Gas)
办公室设备 OFCE (Office Equipment)
石油服务及设备 OILQ (Oil Related Services & Equipment)
制药业 PHMR (Pharmaceuticals & Medical Research)
玩具及游戏产业 PLAY (Toys & Games)
不动产市场 REAL (Real Estate)
铁、公路 RORA (Transportation / Ground)
电脑软件(软体) SOFW (Software)
船运业 SHIP (Marine Services)
零售业 SHOP (Retailers)
钢铁类 STEE (Steel)
电信业 TCOM (Telecommunication Services)
批发业 TRAD (Diversified Trading & Distributing)
林业及木材 TREE (Paper & Forest Products)
水电、公
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。