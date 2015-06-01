版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 12:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆陷于狭窄区间，关注上档

0356GMT
    
    * 美元/日圆处于狭窄区间124.06-34，投机客关注124.50和125.00处
的选择权
    * 124.50上方有停止单，125.00上方有更多停止单，技术面存在支撑
，小时图云区123.61-92
    * 欧元/日圆从136.34跌至135.83，但其它交叉盘持稳至走高
    * 英镑/日圆在189.55-90，澳元/日圆从94.62涨至95.07，新西兰元/
日圆从87.73升至88.20
    * 日本存在逢低买盘，上档有选择权相关/出口商卖盘(完)

        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张涛；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐