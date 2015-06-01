《汇市简讯》美元/日圆陷于狭窄区间，关注上档

0356GMT * 美元/日圆处于狭窄区间124.06-34，投机客关注124.50和125.00处 的选择权 * 124.50上方有停止单，125.00上方有更多停止单，技术面存在支撑 ，小时图云区123.61-92 * 欧元/日圆从136.34跌至135.83，但其它交叉盘持稳至走高 * 英镑/日圆在189.55-90，澳元/日圆从94.62涨至95.07，新西兰元/ 日圆从87.73升至88.20 * 日本存在逢低买盘，上档有选择权相关/出口商卖盘(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张荻)