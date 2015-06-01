中国基金：5月公募基金新发基金募资额近3,000亿元，创历史新高--泽奔

路透上海6月1日 - 据中国独立基金管理研究机构--泽奔咨询（Z-Ben）最新统计数据，5月国内公募基金业共发行了105只新基金，募集资金总额达2,986.5亿元人民币，创下基金业月度募资额的历史最高。

数据显示，5月发行新基金的募资大头是投资策略非常灵活的混合型基金，占比达83.4%，股票型基金占比达15.31%，货币基金、债券型基金和合格境内机构投资者（QDII）基金占比极小。

泽奔咨询统计数据显示，今年前五个月，公募基金业的新发基金首募额逾8,000亿元，较去年同期的4,070亿元增长近一倍。

5月国内公募基金业的募资大户包括易方达基金、富国基金、中邮创业基金、工银瑞信基金、博时基金、华安基金、南方基金等。易方达基金仅发行两只新基金，即首募350.8亿元，荣登首位，其中发行仅两天的易方达新丝路基金募集额高达286.6亿元，亦名列5月单只基金首募最高纪录。

除易方达新丝路基金外，5月还有三只基金首募额超百亿元，分别是富国改革动力、中邮信息产业、工银瑞信丰盈回报。其中富国改革动力和中邮信息产业均为仅发行一天即结束募集。