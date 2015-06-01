中国基金：5月公募基金新发基金募资额近3,000亿元，创历史新高--泽奔

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
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路透上海6月1日 - 据中国独立基金管理研究机构--泽奔咨询（Z-Ben）最新统计数据，5月国内公募基金业共发行了105只新基金，募集资金总额达2,986.5亿元人民币，创下基金业月度募资额的历史最高。
数据显示，5月发行新基金的募资大头是投资策略非常灵活的混合型基金，占比达83.4%，股票型基金占比达15.31%，货币基金、债券型基金和合格境内机构投资者（QDII）基金占比极小。
泽奔咨询统计数据显示，今年前五个月，公募基金业的新发基金首募额逾8,000亿元，较去年同期的4,070亿元增长近一倍。
5月国内公募基金业的募资大户包括易方达基金、富国基金、中邮创业基金、工银瑞信基金、博时基金、华安基金、南方基金等。易方达基金仅发行两只新基金，即首募350.8亿元，荣登首位，其中发行仅两天的易方达新丝路基金募集额高达286.6亿元，亦名列5月单只基金首募最高纪录。
除易方达新丝路基金外，5月还有三只基金首募额超百亿元，分别是富国改革动力、中邮信息产业、工银瑞信丰盈回报。其中富国改革动力和中邮信息产业均为仅发行一天即结束募集。
据中国证券投资基金业协会数据，截止4月底，国内96家公募基金管理公司及取得公募基金管理资格的券商和保险资管共八家，管理的公募基金资产首次突破6万亿元，合计达6.2万亿元。目前基金业协会尚未公布5月最新数据。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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